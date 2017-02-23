Італія виділила 1 млн євро на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі

700 тис євро передбачено для розподілу продовольчих пайків найбільш вразливим верствам цивільного населення

Італія виділила 1 млн євро на підтримку людей, які постраждали внаслідок військових дій на Донбасі.

"У цьому році Італія допоможе Україні. Італійський уряд і італійське агентство співпраці виділило 1 млн євро, який піде на допомогу людям, які постраждали на сході України", - повідомив посол Італії в Україні Давиде Ла Чечилія, інформуються "Українські новини".

Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй (ВПП) і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Зокрема, 700 тис. євро передбачено ВПП для розподілу продовольчих пайків найбільш вразливим верствам цивільного населення, які не отримують підтримки від інших гуманітарних організацій.

Ще 300 тис. євро призначені для фінансування гуманітарного проекту з розмінування: програми інформування дітей і їхніх сімей про мінну небезпеку.

Нагадаємо, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у 2017 році планує мобілізувати понад 60 млн доларів на цілі гуманітарної діяльності в Україні.