Італія закриває порти на все літо для кораблів неурядових місій, що рятують мігрантів
"Неурядові організації будуть бачити Італію тільки на листівках", - заявив глава МВС Італії Маттео Сальвіні, який також є віце-прем'єр-міністром та головою правої партії "Ліга", повідомляє The Local.
"Порти будуть закриті все літо", - сзазначив Сальвіні, додавши, що заборона стосується не тільки доступу до портів, а й "постачання палива для кораблів НУО".
"Італійські військові говорять мені, що як і лівійці, неурядові організації допомагають контрабандистам, свідомо чи ні", - сказав Сальвіні.
Італія з іншими державами "буде продовжувати рятувати всіх тих, кому потрібна допомога", підкреслив він.
"Іноземні НУО з іноземними екіпажами, що ходять під іноземним прапором і фінансуються зарубіжними установами, більше не зможуть потрапити в Італію", - заявив міністр.
Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.
Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.
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