Італія закриває порти на все літо для кораблів неурядових місій, що рятують мігрантів

"Неурядові організації будуть бачити Італію тільки на листівках"

Італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.

"Неурядові організації будуть бачити Італію тільки на листівках", - заявив глава МВС Італії Маттео Сальвіні, який також є віце-прем'єр-міністром та головою правої партії "Ліга", повідомляє The Local.

"Порти будуть закриті все літо", - сзазначив Сальвіні, додавши, що заборона стосується не тільки доступу до портів, а й "постачання палива для кораблів НУО".

"Італійські військові говорять мені, що як і лівійці, неурядові організації допомагають контрабандистам, свідомо чи ні", - сказав Сальвіні.

Італія з іншими державами "буде продовжувати рятувати всіх тих, кому потрібна допомога", підкреслив він.

"Іноземні НУО з іноземними екіпажами, що ходять під іноземним прапором і фінансуються зарубіжними установами, більше не зможуть потрапити в Італію", - заявив міністр.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.