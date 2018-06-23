Італія знову відмовилася прийняти мігрантів Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту

У Середземному морі рятувальне судно німецької благодійної організації Mission Lifeline підібрало 224 мігрантів, які намагалися досягнути берегів Європи.

Фото: AP

Офіційний Рим розкритикував недержавні рятувальні служби, повідомляє DW. "Благодійники не слухають італійську та лівійську владу і втручаються, аби взяти на борт цінний людський вантаж з людської плоті", заявив прем'єр Італії Маттео Сальвіні. Операцію з порятунку координували в Італії та Лівії, тож Мальта не є відповідальною стороною, заявив уряд Мальти. Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.

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