CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Середземному морі рятувальне судно німецької благодійної організації Mission Lifeline підібрало 224 мігрантів, які намагалися досягнути берегів Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія знову відмовилася прийняти мігрантів
Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту
Фото: AP
Офіційний Рим розкритикував недержавні рятувальні служби, повідомляє DW.
"Благодійники не слухають італійську та лівійську владу і втручаються, аби взяти на борт цінний людський вантаж з людської плоті", заявив прем'єр Італії Маттео Сальвіні.
Операцію з порятунку координували в Італії та Лівії, тож Мальта не є відповідальною стороною, заявив уряд Мальти.
Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.
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23 06 2018 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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