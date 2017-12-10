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Італійка домоглася оплачуваної відпустки для догляду за собакою

Адвокат вказав на норму, згідно з якою відмова від догляду за твариною розцінюється як жорстоке поводження
В Італії співробітниця університету La Sapienza di Roma домоглася отримання дводенної оплачуваної відпустки, щоб доглядати за своїм собакою, яку готували до операції.
Італійка домоглася оплачуваної відпустки для догляду за собакою Фото: ilikenews.com

Жінка попросила університет про дводенну оплачувану відпустку, однак її попросили мотивувати свій запит, оскільки раніше відпустки для догляду за тваринами не надавали, пише La Repubblica.

Адвокат вказав на норму, згідно з якою відмова від догляду за твариною розцінюється як жорстоке поводження. За це власнику тварини загрожує тюремне ув'язнення до року і штраф близько €10 тисяч.

Господиня тварини надала університету довідку про необхідність операції для пса. Суд погодився з її аргументами і постановив виплатити жінці відпускні за сімейними або особистими обставинами.

Італійська ліга антивівісекції (одна з найбільших в Європі організацій із захисту прав тварин) допомагала науковій співробітниці з цим випадком. На думку голови організації Джанлуки Фелічетті, таке рішення стало кроком у бік визнання домашніх тварин як членів сім'ї.

Нагадаємо, що в Німеччині віслюк на ім'я Вітус ще рік тому покусав дорогий спортивний автомобіль помаранчевого кольору. Тепер йому загрожує штраф у п'ять тисяч євро.

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12 10 2017 13:35
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