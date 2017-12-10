Італійка домоглася оплачуваної відпустки для догляду за собакою
Жінка попросила університет про дводенну оплачувану відпустку, однак її попросили мотивувати свій запит, оскільки раніше відпустки для догляду за тваринами не надавали, пише La Repubblica.
Адвокат вказав на норму, згідно з якою відмова від догляду за твариною розцінюється як жорстоке поводження. За це власнику тварини загрожує тюремне ув'язнення до року і штраф близько €10 тисяч.
Господиня тварини надала університету довідку про необхідність операції для пса. Суд погодився з її аргументами і постановив виплатити жінці відпускні за сімейними або особистими обставинами.
Італійська ліга антивівісекції (одна з найбільших в Європі організацій із захисту прав тварин) допомагала науковій співробітниці з цим випадком. На думку голови організації Джанлуки Фелічетті, таке рішення стало кроком у бік визнання домашніх тварин як членів сім'ї.
Нагадаємо, що в Німеччині віслюк на ім'я Вітус ще рік тому покусав дорогий спортивний автомобіль помаранчевого кольору. Тепер йому загрожує штраф у п'ять тисяч євро.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа