Італійська авіакомпанія запускає зі Львова та Києва декілька рейсів у Італію

Квитки на нові рейси вже можна придбати на сайті авіакомпанії за ціною від 50 євро в одну сторону або від 100 євро в обидві сторони

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines цього року почне здійснювати польоти з київського аеропорту Жуляни в Мілан і Неаполь, а також зі Львова в Мілан, Венецію і Неаполь.

Рейс із Києва до Мілана (аеропорт Бергамо) запустять із 4 грудня, а в Неаполь – з 9 грудня. Вони будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і суботах. Під час новорічних свят буде додатковий рейс у середу, повідомляє AviaNews.

Рейси зі Львова до Бергамо (50 км від Мілана) відкриють із 20 жовтня, а до Венеції і Неаполя – з 8 грудня. За цими трьома напрямками польоти здійснюватимуть два рази на тиждень по п'ятницях та неділях. З листопада Ernest Airlines планує додати ще один рейс Львів-Мілан (Бергамо) по вівторках.

Інформацію про відкриття нових авіарейсів підтвердила директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська. За її словами, Ernest Airlines може запустити нові рейси зі Львова до Мілана навіть раніше.

"Мені пообіцяли, що коли побачать, що продаж квитків та заповнення місць відбувається швидко, то будемо мати шанс на відкриття продажу і на тиждень, або й на два раніше", – написала Романовська на своїй сторінці у Facebook, інформує Zaxid.net.

Квитки на нові рейси вже можна придбати на сайті авіакомпанії за ціною від 50 євро в одну сторону або від 100 євро в обидві сторони. В ціну входить перевезення ручної поклажі вагою до 10 кг і з габаритами до 55х35х25 см.

За попередньої оплати перевезення багажу до 15 кг обійдеться в 8 євро. Якщо вага багажу становитиме 15-20 кг, багажний збір – 14 євро, а за валізу вагою 20-25 кг доведеться заздалегідь заплатити 19 євро. Якщо ж перевезення багажу оплачуватиметься в аеропорту, авіакомпанія стягуватиме підвищений збір.

Ernest Airlines – невелика італійська авіакомпанія з флотом з двох літаків A320 і A319. У 2018 році Ernest Airlines має почати експлуатацію ще двох А320. Зараз авіакомпанія виконує польоти зі столиці Албанії Тірани в кілька міст Італії.

Нагадаємо, що одна з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways у понеділок, 28 серпня, здійснила перший рейс до Києва.