Італійська авіакомпанія збільшить кількість рейсів в Україну

Квитки на нові рейси коштують від 50 євро в одну сторону або від 100 євро туди-назад

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines з грудня збільшить число польотів з міст Італії до Києва та Львова.

Про це повідомляє avianews.com.

До Києва з Бергамо і Неаполя авіаперевізник планував літати два рази в тиждень по понеділках і суботах. Але з 20 грудня буде додана третя частота по середах в обох напрямках. Додаткові рейси здійснюватимуть до кінця березня 2018 року.

Додаткові рейси до Львова з'являться з 19 грудня на маршрутах Бергамо-Львів і Неаполь-Львів. На додаток до заявлених польотів по п'ятницях і суботах буде додана третя частота по вівторках. Як і у випадку з Києвом, додаткові рейси до Львова згідно розкладу будуть здійснюватися до кінця березня 2018 року.

Зараз Ernest Airlines літає між Львовом і Бергамо. Польоти цим марштрутом авіакомпанія почала 20 жовтня.

4 грудня авіаперевізник відкриє рейси Київ-Бергамо, 8 грудня - рейси Львів-Неаполь і Львів-Венеція, 9 грудня - рейси Київ-Неаполь.

Квитки на нові рейси коштують від 50 євро в одну сторону або від 100 євро туди-назад на сайті авіакомпанії. Вартість включає перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг і з габаритами до 55х35х25 см.

Перевезення багажу до 15 кг обійдеться у 8 євро при оплаті заздалегідь.

Якщо вага багажу становитиме 15-20 кг, то багажний збір складе 14 євро, а для валізи вагою 20-25 кг перевезення у багажі обійдеться в 19 євро при оплаті заздалегідь.

У разі, якщо перевезення багажу оплачуватиметься в аеропорту, авіакомпанія буде стягувати підвищений збір.

Ernest Airlines є невеликою авіакомпанією з албанськими корінням і флотом з двох літаків A320 і A319. Наразі авіакомпанія виконує польоти зі столиці Албанії Тірани в кілька міст Італії.

Нагадаємо, влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.