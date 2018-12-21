Італійська компанія в обхід санкцій постачає обладнання в Крим, - ЗМІ
Про це в 21 грудня повідомила кореспондент Наталя Кудрик, пишуть "Крим.Реаліі".
Представник комерційного відділу компанії Bertolaso Лука Карассо розповів, що два місяці тому компанія доставила фірмі "Золота Балка" для заводу в Севастополі машину для мийки, наповнення та закупорювання пляшок. Торговий контракт, за словами Карассо, підписали з фірмою "Золота Балка" і з одним з двох власників підприємства.
"Контракт підписаний з Росією, агрофірма"Золота Балка" - Росія, але ми знали, що наш товар був призначений для встановлення на кримському підприємстві. Спочатку замовлення було оформлено з "Золотою Балкою" з офісом в Криму, потім адреса фірми змінився, і на прохання клієнта остаточний контракт про продаж підписали з Росією", - розкрив деталі угоди Карассо.
При цьому він додав, що передбачає, що компанія "мала справу безпосередньо з росіянами".
"Все законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють - нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції і моральний бік питання, я закінчую розмову", - сказав представник комерційного відділу італійської компанії.
Решта італійських компаній, які, як стверджують представники заводу агрофірми "Золота Балка", теж поставляли кримському підприємству обладнання, докладно не коментували ситуацію.
Компанія Gortani в телефонній розмові з кореспондентом "Радіо Свобода" в Римі спростувала факт співпраці з кримським заводом, хоча її символ і телефонний контакт видно на відеопрезентації "Золотої Балки". У той же час компанії Innotec або Robino & Galandrino не підтвердили і не спростували інформацію про угоду з кримським підприємством.
Посольство України в Римі наголошує, що поставки обладнання в анексований Крим є порушенням європейського законодавства.
Як повідомили в посольстві, Україна разом з європейськими партнерами буде реагувати на ці факти. Українські дипломати відстежують такі порушення і вже направили чотирьом згаданим компаніям запити з проханнями пояснити можливу співпрацю з фірмою "Золота балка", але відповідей поки немає.
До Міністерства закордонних справ Італії направили вербальну ноту з проханням вжити заходів для запобігання порушенню італійськими компаніями режиму санкції Євросоюзу.
Офіційної реакції Італії поки немає. Журналісти звернулися в посольство Італії в Україні за коментарем.
Запуск нового заводу агрофірми "Золота Балка" відбувся в Севастополі 12 грудня. Як стверджують представники підприємства, на завод встановили італійське обладнання фірм Bertolaso, Innotec, Robino & Galandrino, Gortani та інших компаній.
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