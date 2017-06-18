Італійська поліція затримала фальшивого "принца" Чорногорії

Італійська поліція затримала 57-річного Стефана Цернетича, який кілька років поспіль видавав себе за принца Чорногорії Стефана Црноєвича.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на чорногорські "Vesti Online".

Стефан Цернетич, який дав інтерв'ю чорногорським ЗМІ, заявив, що "не зробив нічого поганого" і про арешт немає мови. За його словами, рішення у його справі прийме суд і він переконаний, що судді його виправдають.

Цернетич, який протягом кількох років видавав себе за Стефана Црноєвича, "кронпринца Чорногорії, Македонії і Сербії", протягом кількох років регулярно зустрічався з дипломатами, релігійними діячами, політиками та навіть представниками королівської родини Монако. При цьому він користувався різноманітними вигодами, на які дозволяв претендувати "монарший статус".

Поліція розпочала розслідування щодо Цернетича у серпні 2016 року, коли його помітили в області Апулія на автомобілі Mercedes з дипломатичними номерами і інсигніями Чорногорії. Тоді Цернетич два тижні провів на люксовому курорті, де зустрічався з різними представниками місцевої влади.

Розслідування проводилося на прохання МЗС Італії, яке розіслало всім відділенням поліції країни фото псевдопринца як особи, яка не є дипломатичним представником іншої країни і не має права на привілеї, гарантовані Віденською конвенцією.

У помешканні Цернетича у Турині правоохоронці виявили фальшиві дипломатичні паспорти і документи, а також акти надання шляхетських титулів, які він дарував своїм гостям. Зокрема, у такий спосіб він надав титул "графині" акторці Памелі Андерсон.

Варто зазначити, що формально монархія у Чорногорії припинила існування після закінчення Першої світової війни, а Стефан Црноєвич, за якого видавав себе шахрай, є справжньою історичною особистістю, який правив на Балканах у 15 столітті.