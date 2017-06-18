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Італійська поліція затримала фальшивого "принца" Чорногорії

Чоловік упевнений, що невинен і суд його виправдає
Італійська поліція затримала 57-річного Стефана Цернетича, який кілька років поспіль видавав себе за принца Чорногорії Стефана Црноєвича.
Італійська поліція затримала фальшивого "принца" Чорногорії Фото: facebook.com/StefanCernetic

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на чорногорські "Vesti Online".

Стефан Цернетич, який дав інтерв'ю чорногорським ЗМІ, заявив, що "не зробив нічого поганого" і про арешт немає мови. За його словами, рішення у його справі прийме суд і він переконаний, що судді його виправдають.

Цернетич, який протягом кількох років видавав себе за Стефана Црноєвича, "кронпринца Чорногорії, Македонії і Сербії", протягом кількох років регулярно зустрічався з дипломатами, релігійними діячами, політиками та навіть представниками королівської родини Монако. При цьому він користувався різноманітними вигодами, на які дозволяв претендувати "монарший статус".

Поліція розпочала розслідування щодо Цернетича у серпні 2016 року, коли його помітили в області Апулія на автомобілі Mercedes з дипломатичними номерами і інсигніями Чорногорії. Тоді Цернетич два тижні провів на люксовому курорті, де зустрічався з різними представниками місцевої влади.

Розслідування проводилося на прохання МЗС Італії, яке розіслало всім відділенням поліції країни фото псевдопринца як особи, яка не є дипломатичним представником іншої країни і не має права на привілеї, гарантовані Віденською конвенцією.

У помешканні Цернетича у Турині правоохоронці виявили фальшиві дипломатичні паспорти і документи, а також акти надання шляхетських титулів, які він дарував своїм гостям. Зокрема, у такий спосіб він надав титул "графині" акторці Памелі Андерсон.

Варто зазначити, що формально монархія у Чорногорії припинила існування після закінчення Першої світової війни, а Стефан Црноєвич, за якого видавав себе шахрай, є справжньою історичною особистістю, який правив на Балканах у 15 столітті.

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18 06 2017 18:45
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