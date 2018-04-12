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Італійська поліція затримала "хрещеного батька" сицилійської мафії

Сицилійська мафія – "Коза ностра" - змогла відновити своє лідерство, відоме як cupola, після багаторічної відсутності
Поліція Італії затримала нового голову сицилійської мафії і 45 інших мафіозі.
Італійська поліція затримала "хрещеного батька" сицилійської мафії Фото: AFP

Так, був затриманий 80-річний ювелір Сеттімо Мінео, якого, за даними італійських ЗМІ, обрали наступником колишнього глави мафії "Коза Ностра" Тото Рііни, який помер у 2017 році у в'язниці, де відбував 26 довічних термінів, повідомляє BBC.

Затриманих мафіозі звинувачують у вимаганнях, незаконному володінні зброєю, підпалах та інших злочинах.

Сицилійська мафія – "Коза ностра" - змогла відновити своє лідерство, відоме як cupola, після багаторічної відсутності. "Хрещений батько" також відомий як "capo dei capi" - або бос босів.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав операцію карабінерів надзвичайною, такою що дозволила зруйнувати новий "купол" "Коза ностри".

Сеттімо Мінео і раніше був відомим правоохоронним органам мафіозі, він двічі був у в'язниці. Востаннє його засудили до 11 років в'язниці в 2006 році.

Нагадаємо, поліція спільно з Європейським поліцейським агентством (Європол) затримала на Сицилії одного з членів угруповання "Коза Ностра", якого давно розшукували.

 

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04 12 2018 14:56
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