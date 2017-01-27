Італійська прокуратура відновила розслідування щодо Берлусконі

Прокуратура знову звернула увагу на колишнього прем'єр-міністра Італії

Прокуратура Мілана повідомила, що підозрює колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі в підкупі свідків у справі про користуванні послугами неповнолітніх повій.

Як повідомляють журналісти газети La Repubblica, в листопаді 2016 року Берлусконі доручив своєму особистому бухгалтеру виплатити свідкам від двох до трьох тисяч євро за неправдиві свідчення.

За даними видання, подібні платежі також проводилися у вересні 2016 року.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим 23 грудня 2016 року направила доручення своїм італійським колегам про проведення допиту екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі за його візиту в Крим у вересні минулого року.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі у вересні 2015 року з приватним візитом прилетів до Росії, звідки разом із президентом РФ Володимиром Путіним вилетів у Крим. Україна засудила підтримку Берлусконі окупантів, закликавши іноземців поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Служба Безпеки України заборонила в'їзд до України екс-прем'єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі.