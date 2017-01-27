Італійська прокуратура відновила розслідування щодо Берлусконі
Як повідомляють журналісти газети La Repubblica, в листопаді 2016 року Берлусконі доручив своєму особистому бухгалтеру виплатити свідкам від двох до трьох тисяч євро за неправдиві свідчення.
За даними видання, подібні платежі також проводилися у вересні 2016 року.
Нагадаємо, прокуратура АР Крим 23 грудня 2016 року направила доручення своїм італійським колегам про проведення допиту екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі за його візиту в Крим у вересні минулого року.
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі у вересні 2015 року з приватним візитом прилетів до Росії, звідки разом із президентом РФ Володимиром Путіним вилетів у Крим. Україна засудила підтримку Берлусконі окупантів, закликавши іноземців поважати територіальну цілісність та суверенітет України.
Служба Безпеки України заборонила в'їзд до України екс-прем'єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: