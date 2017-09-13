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Італійське спортивне видання зобразило Крим частиною Росії

На карті також з помилкою написано назву міста Харків (Каhrkiv)
Провідне італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport сьогодні опублікувало прев'ю матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі", проілюструвавши його картою, де анексований Крим вказано територією Росії.
Італійське спортивне видання зобразило Крим частиною Росії Скріншот

На карті також з помилкою написано назву міста Харків (Каhrkiv), де сьогодні відбудеться футбольний матч. Про це написав журналіст Микита Черняк на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, назву Харків написано з української транскрипції, в той час як Київ - з російської.

У статті також згадується харківський футбольний клуб "Металіст", який автор чомусь назвав "Металургом", і стадіон ОСК "Металіст", який також названий "Металург".


Скріншот

Черняк відзначає, що автор матеріалу італійський журналіст Пьєрфранческо Аркетті написав статтю, перебуваючи безпосередньо в Харкові.

La Gazzetta dello Sport – провідне італійське спортивне видання з щоденним накладом близько 400 тисяч примірників.

Нагадаємо, Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.

Згодом Польське громадське радіо визнало свою помилку у зв’язку з публікацією карти України без Криму.

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13 09 2017 16:26
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