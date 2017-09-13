Італійське спортивне видання зобразило Крим частиною Росії
На карті також з помилкою написано назву міста Харків (Каhrkiv), де сьогодні відбудеться футбольний матч. Про це написав журналіст Микита Черняк на своїй сторінці в Facebook.
Крім того, назву Харків написано з української транскрипції, в той час як Київ - з російської.
У статті також згадується харківський футбольний клуб "Металіст", який автор чомусь назвав "Металургом", і стадіон ОСК "Металіст", який також названий "Металург".
Скріншот
Черняк відзначає, що автор матеріалу італійський журналіст Пьєрфранческо Аркетті написав статтю, перебуваючи безпосередньо в Харкові.
La Gazzetta dello Sport – провідне італійське спортивне видання з щоденним накладом близько 400 тисяч примірників.
Нагадаємо, Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.
Згодом Польське громадське радіо визнало свою помилку у зв’язку з публікацією карти України без Криму.
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