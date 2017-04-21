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Італійський суд визнав мобільні телефони причиною пухлини головного мозку

Суд присудив постраждалому щомісячну компенсацію від держави в розмірі 500 євро
Італійський суд міста Імреа (П'емонт) визнав зв'язок між використанням мобільних телефонів і розвитком пухлини головного мозку людини.
Італійський суд визнав мобільні телефони причиною пухлини головного мозку Фото: ЕРА

Розглянувши справу 57-річного італійця Роберто Ромео, у якого лікарі виявили доброякісну пухлину головного мозку, суд визнав, що до захворювання призвело використання мобільного телефону протягом трьох-чотирьох годин на добу, протягом 15 років, повідомляє ВВС.

Суд присудив Ромео щомісячну компенсацію від держави в розмірі 500 євро. Гроші будуть виплачуватися спеціальним відомством, яке надає матеріальну допомогу працівникам, які мають виробничі травми.

Як пише Інтерфакс з посиланням на італійську газету Il Messagero, Ромео керував однієї з місцевих компаній і через службову необхідність протягом 15 років розмовляв по мобільному телефону як мінімум три години на день.

"Необхідно було організовувати робочий процес і розмовляти з колегами весь час, хоч в машині, хоч вдома", - каже він.

При цьому, він виступає за зважений підхід і всебічне наукове вивчення питання, і хоче, щоб люди краще знали про правила використання мобільних телефонів.

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21 04 2017 20:33
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