CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВедучий шоу NEMO на італійському телеканалі RAI заявив, що "Україна програє Євробачення, як програла Крим".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італійський телеведучий заявив, що Україна програє "Євробачення", як програла Крим
На сторінці шоу є багато обурених коментарів
Фото: скріншот
Співведуча повідомила, що італійський конкурсант на "Євробаченні-2017" Франческо Габбані, який вважається фаворитом конкурсу, вже прибув до Києва.
У відповідь на це її колега Енріко Луккі сказав, що "Габбані могутніший за радянські ракети, а Україна програє Євробачення після того, як програла Крим".
Фрагмент відеозапису розміщено на офіційній сторінці програми у Facebook.
На сторінці шоу є багато обурених коментарів до такого вислову італійця.
Нагадаємо, що ведуча популярної програми "Все буде смачно" на телеканалі СТБ Алла Ковальчук потрапила в епіцентр скандалу.
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05 05 2017 19:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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