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Італійський телеведучий заявив, що Україна програє "Євробачення", як програла Крим

На сторінці шоу є багато обурених коментарів
Ведучий шоу NEMO на італійському телеканалі RAI заявив, що "Україна програє Євробачення, як програла Крим".
Італійський телеведучий заявив, що Україна програє "Євробачення", як програла Крим Фото: скріншот

Співведуча повідомила, що італійський конкурсант на "Євробаченні-2017" Франческо Габбані, який вважається фаворитом конкурсу, вже прибув до Києва.

У відповідь на це її колега Енріко Луккі сказав, що "Габбані могутніший за радянські ракети, а Україна програє Євробачення після того, як програла Крим".

Фрагмент відеозапису розміщено на офіційній сторінці програми у Facebook.

На сторінці шоу є багато обурених коментарів до такого вислову італійця.

Нагадаємо, що ведуча популярної програми "Все буде смачно" на телеканалі СТБ Алла Ковальчук потрапила в епіцентр скандалу.

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05 05 2017 19:14
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