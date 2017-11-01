Італійці, за рішенням суду, повернуть $1 млн, які вона хотіла незаконно вивезти

Апеляційний суд Києва зобов'язав повернути громадянці Італії 1 млн дол., які вона намагалася незаконно вивезти.

"Рішенням Апеляційного суду митницю зобов'язали повернути вилучені гроші, а громадянку Італії визнати невинною", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході засідання Кабміну, інформує "112 Україна".

За його словами, під час судового засідання представнику митниці не надали слова.

"Суддя зачитав рішення суду і закрив засідання. Уявляєте, суддя Апеляційного суду Мельник В. В. У мене була інформація, що митникам пропонували хабара у розмірі 200 тис. дол. за повернення грошей, вони на це не пішли. От і все", - зазначив прем'єр.

Гройсман повідомив, що 25 млн грн має бути вилучено на користь держави.

Він сказав, що сьогодні звернеться з проханням негайно перевірити це рішення суду. Прем'єр сказав, що з цього приводу треба звернутися до НАБУ.

"Все інше, що б я хотів сказати судді, я утримаюся, бо це будуть тільки сигнали піп в ефірі телеканалів", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці жовтні 2016 п. в приміщенні VIP-терміналу аеропорту "Жуляни" співробітники митниці затримали громадянку Італії, яка намагалася вивезти до Мілану понад 1 млн дол. У ДФС повідомляли, що жінка заявила про відсутність валютних коштів, а на вимогу митників пред'явити свій багаж до огляду відмовилася, посилаючись на те, що вона нібито є дипломатом. Пред'явити свій дипломатичний паспорт громадянка не змогла, і митники в присутності оглянули її багаж, де знайшли гроші. Їх було заховано в опечатаних коробках з-під взуття.