Італійця засудили до 24 років в'язниці: він навмисне заражав жінок ВІЛ

Італійський суд засудив 33-річного Валентіно Таллуто до 24 років тюремного ув'язнення за умисне зараження тридцятьох жінок вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

У підсудного ВІЛ діагностували ще у 2006 році, але він продовжував мати незахищені статеві зв'язки з десятками жінок віком від 14 до 40 років, пише DW. З них заразились 30 жінок, які несвідомо інфікували потім ще трьох чоловіків, вірус передався і одній дитині.

Слідство встановило, що Таллуто під псевдонімом "hearty style" шукав своїх жертв на сайтах знайомств. Жінкам, які просили його скористатися презервативом, обвинувачений говорив, що в нього алергія на гуму або що він щойно пройшов тест на ВІЛ. Його арештували в листопаді 2015 року.

Представники прокуратури заявили у суді, що дії обвинувачуваного були спрямовані на те, "щоб сіяти смерть" та "епідемію". Крім того, він відмовлявся від співпраці під час слідства і лише згодом почав захищати свою позицію. Він заявив, що робив це ненавмисно.

"Багато дівчат знають моїх друзів та родичів. Вони кажуть, що хотів заразити якомога більше людей. Якщо б це було так, я б шукав випадкового сексу в барах, я б не ввів їх у своє життя", – заявив він.

Газета Il Messaggero пише, що Таллуто не демонстрував жодних емоцій під час виголошення вироку, а його жертви, натомість, ридали. Сторона обвинувачення просила для Таллуто довічного ув'язнення. Але після тривалого обговорення його засудили до 24 років позбавлення волі. Лише одна з присутніх на процесі заявила, що "він не монстр, яким його всі зображують", повідомивши, що про його діагноз вона знала ще з першої зустрічі у 2014-му. Жінка виступила на його захист.

На початку жовтня схожий скандал сколихнув Великобританію, де був арештований 26-річний перукар Дерілл Роу. Йому інкримінують умисне зараження ВІЛ чотирьох молодих чоловіків у період між жовтнем 2015-го та груднем 2016-го, а також спроби заразити ще шістьох.

Роу, родом зі шотландського Единбурга, знайомився в англійському Брайтоні, графство Східний Сассекс, на популярному в гей-середовищі інтернет-додатку для знайомств Grindr. За даними слідства, він, знаючи про свій діагноз, припинив приймати прописані медикаменти, що знижують імовірність передачі вірусу. Зустрічаючись, він спонукав жертв мати незахищений секс або ж свідомо шкодив контрацептиви. Згодом він виходив на зв’язок із кількома жертвами, деякі з яких на той момент вже мали симптоми зараження або ж отримали позитивний діагноз, і цинічно повідомляв їм про свій позитивний статус. Роу намагався втекти від правосуддя, але був заарештований. Йому інкримінують умисні завдання тяжких тілесних ушкоджень та намагання умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень. Очікується, що суд у справі триватиме шість тижнів, повідомляє The Independent.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що тільки 88% ВІЛ-інфікованих українців отримують антиретровірусну терапію.