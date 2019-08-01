IT-компанію Luxoft з офісами в Україні продадуть за $2 мільярди

Luxoft має офіси в Києві, Дніпрі та Одесі з майже 4 тис. співробітників

Постачальник IТ і консалтингових послуг DXC Technology Co (американська компанія, створена 2017 року завдяки об'єднанню активів Computer Sciences Corporation і підрозділів корпоративних ІТ-послуг HPE Enterprise Services корпорації Hewlett Packard Enterprise) купує компанію з розробки програмного забезпечення Luxoft Holding Inc приблизно за $2 мільярди.

Акціонери Luxoft отримають $59 за акцію, що становить близько 86% від ціни компанії. Акції компанії виросли на 83%, до $58,02, тоді як акції DXC не зазнали змін, повідомляє Reuters.

Компанії заявили, що акціонери, на частку яких припадає близько 83% від загальної кількості голосів Luxoft, схвалили операцію, що призвело до отримання необхідного схвалення акціонерів Luxoft.

Luxoft збереже свій бренд і перебуватиме під управлінням гендиректора Дмитра Лощиніна. Очікується, що операція буде завершена до червня 2019 року.

Luxoft має офіси в Києві, Дніпрі та Одесі з майже 4 тис. співробітників.