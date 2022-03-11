CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада України на засіданні 3 листопада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іти у відпустку військовим під час дії воєнного стану дозволила Рада
Фото: Reuters
За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів, повідомив очільник фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Тепер військові можуть взяти до 10 днів відпустки без урахування часу, необхідного для добирання до місця проведення відпустки. В один кінець це може бути не більше двох діб. Грошові виплати при цьому зберігаються.
Раніше повідомлялося Депутати пропонують забезпечити військових 10-денними відпустками.
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03 11 2022 15:36 МЕДІА
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