Іти у відпустку військовим під час дії воєнного стану дозволила Рада

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 8081 про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Фото: Reuters

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів, повідомив очільник фракції "Голос" Ярослав Железняк. Тепер військові можуть взяти до 10 днів відпустки без урахування часу, необхідного для добирання до місця проведення відпустки. В один кінець це може бути не більше двох діб. Грошові виплати при цьому зберігаються. Раніше повідомлялося Депутати пропонують забезпечити військових 10-денними відпустками

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