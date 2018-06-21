Івано-Франківська міськрада заявляє про "пропагування гомосексуалізму" державою і школою

Франківські депутати виступають на захист "традиційних сімейних цінностей" в системі освіти України і висунули вимоги до Гройсмана та Гриневич

На черговій 20-й сесії Івано-Франківської міської ради депутати підтримали Звернення до прем'єр-міністра та міністерки освіти щодо неприпустимості пропаганди гомосексуалізму.

Звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і міністерки освіти та науки України Лілії Гриневич "Щодо неприпустимості пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей в системі освіти України" зачитав депутат Івано-Франківської міської ради Роман Марцінків.

У зверненні йдеться про те, що депутати Івано-Франківської міської ради "з великим обуренням" сприймають спроби "нав'язувати українському суспільству антиморальні норми одностатевих пар, начебто як прояв природності та гуманізму".

"Пропагування державою та окремими політичними силами гомосексуалізму, публічна демонстрація на парадах та спроби впровадити ці норми у виховання дітей зайвий раз збурюють українське суспільство та підсилюють градус суспільної напруги в країні. ... Ми з великою тривогою сприймаємо спроби нав'язувати нашим дітям під час їхнього навчання у середній школі чуже національному розумінню поняття про природність одностатевих пар, формування у наших дітей думки, що такі пари є одним із різновидів сім'ї. Зокрема, такі спроби здійснюється під виглядом викладання предмету "Громадянська освіта" та інших підручників, за якими планують навчати дітей з 1-го вересня 2018 року", – заявляють депутати.

Також вони оголосили про солідарність із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій щодо "неприпустимості впровадження в шкільну освіту так званої гендерної ідеології – відмінної від поняття рівності прав жінок і чоловіків, а також проведення інших згубних для молодого покоління соціальних експериментів за допомогою антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм".

"Нав'язування дітям поглядів про нібито "природність" одностатевих пар є гріхом перед Богом, суперечить Конституції та законодавству України, підриває засади суспільної моралі, створює величезні ризики як для майбутнього української сім'ї, так і українського суспільства в цілому", – наголошують депутати.

У зверненні вони висунули три вимоги до Гройсмана і Гриневич:

1) не допустити поширення в українських школах підручників, що суперечать конституційно визначеному поняттю сім`ї і засадам суспільної моралі;

2) забезпечити розміщення повного тексту всіх підручників, видання яких планується за державний кошт на сайті Міністерства освіти і науки України, для здійснення громадського обговорення та батьківського контролю у процесі проведення експертизи під час конкурсного відбору проектів підручників;

3) змінити напрямок здійснення антидискримінаційної (гендерної) експертизи при Міністерстві освіти і науки України на морально-патріотичний, залучивши також до її проведення фахівців, рекомендованих науковими установами, закладами вищої та післядипломної педагогічної освіти, профільними громадськими організаціями, релігійними організаціями.



Фото: mrada.if.ua



Фото: mrada.if.ua



Фото: mrada.if.ua



Фото: mrada.if.ua



Фото: mrada.if.ua

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