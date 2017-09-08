Івано-Франківська облрада купила собі кросовер за мільйон
Така інформація розміщена у системі "Прозорро", повідомляють "Наші гроші".
Семимісний повно розмірний кросовер Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 року випуску матиме круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, подушки безпеки.
Директором та власником івано-франківського ТОВ "Класик-авто" є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.
Нагадаємо, що частину коштів, призначених для розробки програмного забезпечення системи електронного декларування, витратили на купівлю Audi A8 для сина екс-голови правління "Київгаз" Сергія Слепканя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків