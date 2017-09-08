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Івано-Франківська облрада купила собі кросовер за мільйон

Автомобілі 2017 року випуску
Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради 1 серпня за результатами тендеру замовило у ТОВ "Класик-авто" автомобіль вартістю 1,11 млн грн.
Івано-Франківська облрада купила собі кросовер за мільйон Фото: motor-talk.de

Така інформація розміщена у системі "Прозорро", повідомляють "Наші гроші".

Семимісний повно розмірний кросовер Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 року випуску матиме круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, подушки безпеки.

Директором та власником івано-франківського ТОВ "Класик-авто" є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.

Нагадаємо, що частину коштів, призначених для розробки програмного забезпечення системи електронного декларування, витратили на купівлю Audi A8 для сина екс-голови правління "Київгаз" Сергія Слепканя.

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09 08 2017 15:38
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