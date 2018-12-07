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Із 14 липня у Києві встановлено нові тарифи на проїзд

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Віталій Кличко
Із 14 липня у столиці вдвічі подорожчає вартість проїзду у комунальному транспорті.
Із 14 липня у Києві встановлено нові тарифи на проїзд Фото: соцмережі

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Віталій Кличко.

Згідно з документом, пасажири, які користуються метрополітеном матимуть можливість платити за 1 поїздку в метрополітені від 6,5 грн, якщо придбають одразу 50 поїздок.

Разовий квиток коштуватиме 8 грн.

Термін дії безконтактної картки збільшується із 6 до 12 місяців та обчислюватиметься не з дати останнього поповнення, а з дати останнього використання.

Повідомляється, що пасажири, які користуються проїзними квитками сплачуватимуть за 1 поїздку від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на 4 види транспорту) до 6,5 грн (у місячному проїзному квитку на 1 вид наземного транспорту).

Від 14 липня вартість проїзного (без обмежень) у наземному транспорті  коштуватиме 390 грн, а у метрополітені – 610 грн.

Проїзний на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 грн.

Також  метрополітен запроваджує нові проїзні: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн), 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн), 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн).

Раніше придбані проїзні квитки та безконтактні картки залишаться дійсними на поточний місяць.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.

 

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12 07 2018 18:53
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