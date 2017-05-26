Із 23 затриманих екс-податківців семеро заарештовані, сума застави складає 350 мл

Із затриманих в рамках антикорупційної спецоперації 23 екс-податківців семеро заарештовані, загальна сума застави складає 350 мільйонів гривень.

"Зараз розглянуті вже майже всі міри запобіжного заходу до затриманих колишніх посадовців Фіскальної служби. І ми маємо зараз не так мало – біля 350 млн застави, 7 осіб зараз арештовані", - повідомив глава МВС Арсен Аваков в ході години запитань до уряду у Верховній Раді 26 травня.

"Щодо декількох людей, яким рішенням суду присуджено особисте зобов'язання і незначні застави, ми приймаємо рішення разом із прокуратурою, і будемо подавати апеляцію", – додав він.

Аваков також зазначив, що не може коментувати якість нашого суду та нагадав на актуальності якнайшвидшої судової реформи.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.