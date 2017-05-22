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Із 88 поставлених до Іраку українських БТР-4 завелося лише 56

Загальна сума контракту становить 457,5 млн доларів
Із 88 бронетранспортерів БТР-4, поставлених Україною Іраку в 2014 році в рамках проблемного "іракського контракту", завести вдалося лише 56 машин, а зрушити з місця змогли тільки 34.
Із 88 поставлених до Іраку українських БТР-4 завелося лише 56 Фото: kbtz.com.ua

"Із 88 бронетранспортерів БТР-4, поставлених в Ірак і перевірених харківськими спецами, завести вдалося лише 56. Причому 33 із 56 запустили тільки з допомогою пересувних майстерень технічного обслуговування. Із 56 заведених машин рушити з місця змогли тільки 34. На десяти "бетеерах" були несправні (або зовсім не було) стартери", - йдеться в листі, направленому до "Укрборонпрому" екс-главою компанії "Укрспецекспорт" А. Коваленком від 28 липня 2014 року, повідомляє "Дзеркало тижня".

Зокрема в документі підводяться підсумки візиту в Ірак у липні 2014 року інспекційної групи держпідприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. А. Морозова" (ДП ХКБМ), відправленої для проведення перевірки якості продукції, поставленої Україною Іраку.

Крім того, інспектори ХКБМ зафіксували дефекти в роботі 4 прицілів та 8 панорамних пристроїв, а також 10 блоків системи керування вогнем. Несправними були визнані 6 встановлених на бронетранспортерах гармат, 8 кулеметів та 11 автоматичних станкових гранатометів.

"АКБ всіх виробів виведені з ладу і потребують заміни на більш досконалі. Іракська сторона самостійно закупила і встановила на БТР-4 АКБ китайського виробництва… Представниками ДП ХКБМ проведено фотофіксацію й документування тріщин у броньових корпусах", - наголошено в документі.

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22 05 2017 13:49
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