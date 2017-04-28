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Із червня Збройні сили перейдуть на оновлене харчування

Для своєчасного виконання вимог наказу Міністерством оборони України розпочато відповідні тендерні процедури із використанням електронного майданчика Prozorro
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав зміни до наказу "Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення та застосування каталогу продуктів харчування".
Із червня Збройні сили перейдуть на оновлене харчування Фото: tsn.ua

"Відповідно до наказу, протягом цього року, починаючи з першого червня, 22 військові частини, навчальні та лікувальні заклади Збройних сил України здійснять перехід на харчування особового складу із застосуванням каталогу продуктів, згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України", - розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, пише "Укрінформ".

Він уточнив, що мова йде про військові частини Сил спеціальних операцій, Сухопутних, Військово-Морських сил, Високомобільних десантних військ, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Військову академію міста Одеса, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та Навчально-оздоровчий комплекс ліцею у місті Боярка, Національний університет оборони України імені Черняховського, Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", а також військово-медичні клінічні центри Центрального, Північного, Західного та Південного регіонів.

Для своєчасного виконання вимог наказу Міністерством оборони України розпочато відповідні тендерні процедури із використанням електронного майданчика Prozorro.

Зазначимо, у вересні міністр оборони Степан Полторак підписав технічні умови для нових сухпаїв Збройних сил України.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Міноборони обіцяло військовим кардинальні зміни у харчуванні в кращу сторону.

Нещодавно міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час перебування з робочою поїздкою на Одещині долучився до однієї з перевірок якості продуктів харчування, які проводяться Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення. Під час перевірки були виявлені запаси неякісних, зіпсованих продуктів.

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28 04 2017 13:07
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