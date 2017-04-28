Із червня Збройні сили перейдуть на оновлене харчування
"Відповідно до наказу, протягом цього року, починаючи з першого червня, 22 військові частини, навчальні та лікувальні заклади Збройних сил України здійснять перехід на харчування особового складу із застосуванням каталогу продуктів, згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України", - розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, пише "Укрінформ".
Він уточнив, що мова йде про військові частини Сил спеціальних операцій, Сухопутних, Військово-Морських сил, Високомобільних десантних військ, Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Військову академію міста Одеса, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та Навчально-оздоровчий комплекс ліцею у місті Боярка, Національний університет оборони України імені Черняховського, Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", а також військово-медичні клінічні центри Центрального, Північного, Західного та Південного регіонів.
Для своєчасного виконання вимог наказу Міністерством оборони України розпочато відповідні тендерні процедури із використанням електронного майданчика Prozorro.
Зазначимо, у вересні міністр оборони Степан Полторак підписав технічні умови для нових сухпаїв Збройних сил України.
Нагадаємо, що у квітні минулого року Міноборони обіцяло військовим кардинальні зміни у харчуванні в кращу сторону.
Нещодавно міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час перебування з робочою поїздкою на Одещині долучився до однієї з перевірок якості продуктів харчування, які проводяться Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення. Під час перевірки були виявлені запаси неякісних, зіпсованих продуктів.
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