Із Чорнобильської зони намагались вивезти 100 кг радіоактивного брухту
Черговий випадок порушення вимог режиму радіаційної безпеки ввечері 15 лютого виявили прикордонники Житомирського загону, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Отримавши оперативну інформацію, прикордонники відділу "Іванків" спільно зі співробітниками Національної поліції виявили чоловіка, який намагався вивезти з зони ЧАЕС металобрухт.
"Зловмисник, який не мав при собі жодних документів, знаходився неподалік загороджувального паркану зони безумовного (обов'язкового) відселення. Правопорушником виявився 51-річний громадянин України, житель населеного пункту Старі Соколи, що на Київщині", – йдеться в повідомленні.
"Радіоактивно забруднений металобрухт вагою майже центнер чоловік мав намір здати до пункту прийому кольорових металів", – додають прикордонники.
Фото: dpsu.gov.ua
За перебування в прикордонній смузі без документів, що посвідчують особу та за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення на громадянина України складено адміністративні документи та направлено до Нацполіції.
Нагадаємо, що в Чорнобильській зоні насмерть розбився турист-екстремал, який піднявся на радіолокаційну вежу, щоб зробити фото.
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