Із CNN звільнилися троє журналістів через статтю про зв'язки Трампа з Росією

Три журналісти телеканалу CNN звільнилися, після того як з сайту американського телеканалу був видалений їх матеріал про зв'язки одного з радників президента США Дональда Трампа з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

З телеканалу пішли Томас Френк, який написав цей матеріал, редактор відділу розслідувань Ерік Ліхтблау і начальник відділу Лекс Харіс, повідомляє BBC.

Так, Френк 30 років працював в USA Today і Newsday. Він вів розслідування і їздив, як військовий репортер, на війну в Іраку. При цьому Ліхтблау - ветеран газети New York Times, лауреат Пулітцерівської премії 2006 року - прийшов на телеканал всього три місяці тому.

Зазначено, що Харіс, який був призначений виконавчим редактором відділу телеканалу, створеного в січні, до цього обіймав аналогічну посаду у відділенні CNN-гроші.

"У п'ятницю CNN відмовився від історії, опублікованої моєю командою. Як виконавчий редактор цієї команди, я пішов у відставку. Я працюю у CNN з 2001 року, і я впевнений в одному: це новинна організація, яка цінує точність і справедливість, перш за все. Я йду, але буду нести ці принципи, куди б я не пішов", - підкреслив Харіс у своїй заяві.

За підсумками внутрішнього розслідування телеканалу встановлено, що при публікації тексту не дотримувалися стандартні редакційні процеси, інформує CNN. Відзначається, що перед публікацією тексти, засновані на повідомленнях анонімних співрозмовників, як правило, розглядають декілька відділів.

На цей раз робочий процес був порушений, і це турбує керівників CNN. На зборах співробітників каналу журналістам відділу розслідувань повідомили, що видалення матеріалу не означає, що факти, наведені в ньому, помилкові.

Скоріше, це означає, що" історія не була достатньо твердою, щоб публікувати її як є", - сказав один зі співробітників, поінформованих про внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста CNN, назвавши телеканал виробником фейкових новин.