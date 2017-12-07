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Із фракції БПП вийшов нардеп Петренко

БПП нараховує 138 народних обранців
Народний депутат Олег Петренко вийшов з фракції "Блок Петра Порошенка".
Із фракції БПП вийшов нардеп Петренко Олег Петренко. Фото: real-vin.com

"Шановний Андрій Володимирович, керуючись частиною 3 статті 60 закону України "Про регламент Верховної Ради України", заявляю про свій вихід зі складу фракції "Блоку Петра Порошенка", - зачитав заяву Петренка спікер ВР Андрій Парубій під час засідання Ради

Таким чином, згідном із сайтом Ради, після виходу Петренка фракція БПП нараховує 138 народних обранців.

Як відомо, заяву про вихід з фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Петренко написав ще наприкінці червня, назвавши причиною - непідписання Президентом закону про амністію.

Нагадаємо, що народний депутат Владислав Голуб вийшов зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

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12 07 2017 14:59
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