Із січня єдиний соцвнесок платитимуть усі підприємці, навіть за відсутності прибутку

З 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.

Раніше фізична особа-підприємець мала сплачувати 5% податку та ЄСВ від прибутку за місяць. При цьому, у разі, коли прибутку не було, сплачувати податки було не потрібно.

"Дійсно 1 січня 2017 набудуть чинності зміни до Закону України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вплинуть на правила сплати єдиного соціального внеску ФОПами. На сьогодні і до кінця року зареєстровані ФОПи, які не отримують доходи в звітному місяці, не зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Однак з нового року ФОПи, в тому числі і ті, які "показують нулі", повинні платити ЄСВ в розмірі 704 гривні на місяць", — пояснила юрист Тетяна Бережна.

За її словами, щоб в новому році не платити ЄСВ "з повітря", ФОПам без прибутків потрібно припинити державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця до 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 призведе до автоматичного зростання бази оподаткування, хоча самі податкові ставки не зміняться.

Відзначимо, що Верховна Рада продовжила мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу ще на рік - до 31 грудня 2017 року