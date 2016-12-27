Із січня єдиний соцвнесок платитимуть усі підприємці, навіть за відсутності прибутку
Раніше фізична особа-підприємець мала сплачувати 5% податку та ЄСВ від прибутку за місяць. При цьому, у разі, коли прибутку не було, сплачувати податки було не потрібно.
"Дійсно 1 січня 2017 набудуть чинності зміни до Закону України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вплинуть на правила сплати єдиного соціального внеску ФОПами. На сьогодні і до кінця року зареєстровані ФОПи, які не отримують доходи в звітному місяці, не зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Однак з нового року ФОПи, в тому числі і ті, які "показують нулі", повинні платити ЄСВ в розмірі 704 гривні на місяць", — пояснила юрист Тетяна Бережна.
За її словами, щоб в новому році не платити ЄСВ "з повітря", ФОПам без прибутків потрібно припинити державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця до 1 січня 2017 року.
Нагадаємо, підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 призведе до автоматичного зростання бази оподаткування, хоча самі податкові ставки не зміняться.
Відзначимо, що Верховна Рада продовжила мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу ще на рік - до 31 грудня 2017 року
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