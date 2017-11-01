Із США до Польщі прибули 300 солдатів

Американські військовики перебуватимуть у Польщі в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve

Перші 300 американських солдатів зі штату Колорадо прибули до Польщі на аеродром Лавиця у Познані.

Прибуття американських військовиків відбулося в ніч з 10 на 11 січня.

"Їх прибуття планувалося на вівторок у другій половині дня, але через погані погодні умови літак "Боїнг-747" приземлився значно пізніше", - заявив прес-секретар аеропорту "Познань-Лавіца" Блажей Патрін, пише видання "Польське радіо".

Американські військовики перебуватимуть у Польщі та інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, яка є відповіддю НАТО на агресію Росії.

Головні заходи, пов'язані з привітанням військовослужбовців американської бригади, за участю прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло і міністра оброни Антоні Мацеревича відбудуться в суботу в місті Жагань.

Зазначимо, бригадна бойова група США перекидає до країн Східної Європи 3,5 тис. солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 одиниць вантажної військової техніки.

Нагадаємо, 9 січня до Польщі прибула перша партія танків зі Сполучених Штатів, в рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО.

Це частина танкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО.

Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі.