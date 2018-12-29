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Із Сирії вийшла перша група військових США: вони можуть залишити зброю курдам

Загалом у Сирії розташовані 18 баз, де розміщуються американські військові
Перша група американських військових залишила Сирію відповідно до рішення президента США Дональда Трампа вивести армію з країни.
Із Сирії вийшла перша група військових США: вони можуть залишити зброю курдам Фото: AP

Перша група військових, яка базувалась поблизу іракського кордону у районі Маліка в провінції Хасеке, 29 грудня була евакуйована із Сирії до Іраку, повідомляє "Громадське".

Приблизно 50 американських військових служили на базі площею 400 квадратних метрів, військові на вантажівках та броньовиках Hummer відправились до Іраку.

Як зазначає Anadolu, ця база була одним з центрів, звідки американські військові поставчали зброю курдам з партії PKK на півночі Сирії. У Туреччині ця партія вважається терористичною організацією.

Загалом у Сирії розташовані 18 баз, де розміщуються американські військові.

Як пише Reuters, командири США, які керують операцією виведення американських військ з Сирії, рекомендують залишити зброю американців курдським підрозділам, які боролися з "Ісламською державою".

Наразі, за даними співрозмовників Reuters, рекомендації про залишення зброї лише обговорюються у Пентагоні, водночас, ймовірно, вони можуть бути реалізовані.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

 

 

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29 12 2018 20:40
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