Із системи безпеки шахти "Степова" зникли дані про вибух, - Зубко
"Питання виникло, і я думаю, що окремо за результатами роботи Урядової комісії будуть робити висновки правоохоронні органи, будуть розслідувати, чому саме під час вибуху були знищені всі дані з системи УТАС, тому що остання інформація була о 7:30, а наступна інформація була тільки о 12:38, аварія сталася об 11:58", - сказав Зубко, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.
Гірники, які вижили після вибуху, розповіли деталі інциденту.
Депутати Львівської облради виділили додаткові 1,7 млн грн на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників.
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