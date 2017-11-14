Із українського літака "Ан-70" вилучать російські деталі

Українській військовий літак "Ан-70" отримає нову авіоніку без російських комплектуючих.

"Військово-транспортний літак Ан-70 виробництва ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", буде модернізований, отримає нову авіоніку та позбавиться російських деталей", - повідомляє державний концерн "Укроборонпром".

Зазначається, що на міжнародній виставці Dubai Airshow 2017 компанії з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини висловили готовність взяти участь у модернізації літака.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова, за результатами цих переговорів вже готуються відповідні домовленості для закріплення результатів зустрічей.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення.

Раніше, ЗМІ повідомили, що російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" і ДП Антонов ведуть закриті переговори про співпрацю для продовження льотної експлуатації транспортних літаків Ан-124–100 "Руслан".

Згодом у ДП Антонов підтвердили інформацію, зазначивши, що така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України.