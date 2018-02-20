Із зовнішньої сторони стін готелю "Україна" вилучили кулі, - ГПУ

Промислові альпіністи вилучили кулі в стінах будівлі готелю "Україна" в Києві.

Про це на брифінгу, який транслював "112 Україна", сказав начальник департаменту спецрозслідувань Генрокуратури Сергій Горбатюк.

"Це послуги альпініста. Було зроблено з тим, щоб знайти кулі у тих місцях, де слідчі не побачили, тобто додаткове обстеження усіх будинків на висоті, де ми навіть не бачили тих дірок, але мали, вирішили для себе, таку роботу провести з тим, щоб за можливості знайти кулі. І ця робота дійсно на сьогоднішній день дала свій результат, тобто вилучено кулі, які придатні для дослідження", - зазначив він.

По його словам, кулі, які раніше вилучалися, були сплющені чи мали тільки сердечник без оболонки.

"Відповідно ця робота мала важливий результат. І зараз призначені експертизи, які, сподіваємося, нам дадуть додаткові докази у цьому провадженні", - підкреслив Горбатюк.

В той же час на питання, яким чином проводився тендер і як обирався цей альпініст, він відповів, що це питання до господарського управління ГПУ.

"Єдине, як керівник слідчого підрозділу, за ту роботу, яку він провів, можу подякувати, тому що дійсно якісна, небезпечна робота, яка дала результат", - сказав начальник департаменту спецрозслідувань Генрокуратури.

Раніше Генпрокуратура повідомила кільком особам про підозру в убивстві правоохоронців на Майдані з застосуванням вогнепальної зброї.

Зокрема в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.

Нагадаємо, в Києві на Майдані Незалежності чотири роки тому, 18-20 лютого 2014 року, сталася одна з найтрагічніших подій в історії незалежної України - жорстокий розстріл учасників Революції Гідності.

Під час сутичок в центрі столиці загинули 73 мирні жителі та 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент.

104 героям Небесної сотні президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.