Ізмаїл на Одещині залишився без електрики через негоду

Місто Ізмаїл Одеської області було знеструмлено через ускладнення погодних умов.

"Місто знеструмлене по єдиній лінії 110 кіловольт, яка йде з Арциза через Молдову. У зв'язку з цим відключено електропостачання котелень та насосних. Роботи з виявлення причин ведуться", - написав він у Facebook.

Пізніше він повідомив, що ремонтні роботи з відновлення електропостачання тривають.

"Очікується, що до вечора електропостачання буде нестабільним, водопостачання буде відсутнє", - додав він.

Раніше повідомлялось, що рух вантажного транспорту обмежено у 4 областях України через снігопад.

Зазначимо, трасу Київ-Одеса повністю перекрили через сильні снігопади на півночі Одеської області.

Нагадаємо, станом на ранок 18 січня через інтенсивні снігопади діє заборона на дорогах державного значення для великовагового транспорту в шести областях України.

За повідомленням Гідрометцентру, 18 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, часом з дощем, хуртовини, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу, на решті території - невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2 ° тепла, у південній частині протягом доби 0-5° тепла.