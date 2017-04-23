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Ізраїль атакував військовий табір сил Асада, - ЗМІ

Внаслідок удару загинуло троє сирійських бійців
Ізраїльські військові завдали удару по військовому табору проурядових сил Сирії поблизу Голанських висот.
Ізраїль атакував військовий табір сил Асада, - ЗМІ Фото: AFP

"Внаслідок удару Ізраїлю по сирійському табору проурядових сил загинуло троє бійців поблизу Голанських висот у неділю", - повідомляє AFP із посиланням на власні джерела.

Ще двох сирійських бійців було поранено.

Сирійська влада звинувачує Ізраїль в підтримці груп повстанців та джихадистів, яких називає "терористами".

У п’яницю, 21 квітня, Ізраїль заявив, що вдарив по позиціям в Сирії у відповідь на посилення обстрілу сирійцями північної частини Голанських висот. 

Як відомо, Голанські висоти були сирійською територією до захоплення їх Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман пригрозив знищити сирійські комплекси протиповітряної оборони після того, як вони обстріляли зенітними ракетами літаки ВПС Ізраїлю, які виконували завдання в повітряному просторі Сирії.

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