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Ізраїль хоче заборонити гучномовці в мечетях

Один законопроект покликаний обмежити використання гучномовців, інший – заборонити зовсім
Кнесет – парламент Ізраїлю – прийняв у попередньому читанні "Закон про муедзин", що передбачає заборону на застосування гучномовців в мечетях.
Ізраїль хоче заборонити гучномовці в мечетях Фото: a7.org

Про це повідомляє ізраїльський "7 канал".

Автори законопроекту хочуть заборонити використання релігійними установами гучномовців в період з 23.00 до 7.00, а також обмежити рівень гучності закликів до молитов в решту часу.

Альтернативний законопроект повністю забороняє використання гучномовців і передбачає штраф у розмірі від 5 до 10 тис. шекелів (приблизно $ 1350-2700) за кожне порушення.

Обидва варіанти отримали однакову підтримку в першому читанні – по 55 голосів "за".

Вони будуть передані до відповідної комісії Кнесету для подальшого обговорення.

Нагадаємо, в лютому парламент Ізраїлю ухвалив суперечливий закон, який легалізує близько 4 тис. будинків, незаконно зведених у поселеннях на окупованому Західному березі.

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08 03 2017 19:30
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