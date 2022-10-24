ПОЛІТИКА НОВИНИПро це виданню повідомив анонімний український урядовець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе – The New York Times
Фото: politeka.net
Їзраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, аби збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовує росія.
Про це повідомляє The New York Times.
"Український урядовець, говорячи не для протоколу, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", – пише газета.
Нагадаємо, що раніше ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по центру збирання іранських дронів у Сирії. Об’єкт було повністю знищено.
Також iPress повідомляв, за словами міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца, Ізраїль не постачатиме зброю Україні, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 10 2022 09:41 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман
- В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій
СТАТТІ