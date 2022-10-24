Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами-камікадзе – The New York Times

Про це виданню повідомив анонімний український урядовець.

Їзраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, аби збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовує росія.

Про це повідомляє The New York Times.

"Український урядовець, говорячи не для протоколу, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", – пише газета.

Нагадаємо, що раніше ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по центру збирання іранських дронів у Сирії. Об’єкт було повністю знищено.

Також iPress повідомляв, за словами міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца, Ізраїль не постачатиме зброю Україні, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.