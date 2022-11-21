Ізраїль назвав умову, за якої надасть Україні високоточні ракети

Ізраїль готовий розпочати постачання озброєння Україні у відповідь на закупівлю росією іранських балістичних ракет.

Таким чином Єрусалим пригрозив рф, застерігши кремль від небажаної співпраці з Іраном.

Про це повідомляє телеканал "Кан".

Відповідну заяву зробив голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата. Єрусалим застерігає росію від закупівлі іранських ракет. За його словами, якщо це станеться, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні.

При цьому, за даними видання, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та росії. Відповідну ноту посол Ізраїлю у москві передав заступнику міністра закордонних справ рф Михайлу Богданову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території рф.