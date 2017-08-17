НАЗК не отримав від Ізраїлю інформації щодо нерухомості Третьякова НАЗК просили надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю

Національне агентство з питань запобігання корупції не дочекалось відповіді на свій запит до Ізраїлю щодо рухомого і нерухомого майна у цій країні нардепа Олександра Третьякова.

Фото: з відкритих джерел

"Листом Національного агентства від 20.04.2017 надіслано запит на отримання інформації до органу з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Ізраїлю", - повідомили в агентстві, інформує "Українська правда". Фото:pravda.com.ua У НАЗК пояснили, що просили в запиті надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю. "Станом на 14.08.2017 Національне агентство не отримувало відповідь від компетентного органу на вказаний запит", - кажуть в антикорупційній агенції.

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