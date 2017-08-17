Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

НАЗК не отримав від Ізраїлю інформації щодо нерухомості Третьякова

НАЗК просили надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю
Національне агентство з питань запобігання корупції не дочекалось відповіді на свій запит до Ізраїлю щодо рухомого і нерухомого майна у цій країні нардепа Олександра Третьякова.
НАЗК не отримав від Ізраїлю інформації щодо нерухомості Третьякова Фото: з відкритих джерел

"Листом Національного агентства від 20.04.2017 надіслано запит на отримання інформації до органу з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Ізраїлю", - повідомили в агентстві, інформує "Українська правда".

 

Фото:pravda.com.ua

У НАЗК пояснили, що просили в запиті надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю.

"Станом на 14.08.2017 Національне агентство не отримувало відповідь від компетентного органу на вказаний запит", - кажуть в антикорупційній агенції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 16:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.