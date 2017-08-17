НОВИНИНаціональне агентство з питань запобігання корупції не дочекалось відповіді на свій запит до Ізраїлю щодо рухомого і нерухомого майна у цій країні нардепа Олександра Третьякова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАЗК не отримав від Ізраїлю інформації щодо нерухомості Третьякова
НАЗК просили надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю
Фото: з відкритих джерел
"Листом Національного агентства від 20.04.2017 надіслано запит на отримання інформації до органу з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Ізраїлю", - повідомили в агентстві, інформує "Українська правда".
Фото:pravda.com.ua
У НАЗК пояснили, що просили в запиті надати інформацію про нерухоме майно й транспортні засоби Третьякова, зареєстровані на території Ізраїлю.
"Станом на 14.08.2017 Національне агентство не отримувало відповідь від компетентного органу на вказаний запит", - кажуть в антикорупційній агенції.
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17 08 2017 16:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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