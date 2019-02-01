Ізраїль офіційно вийшов з ЮНЕСКО
Країна не планує бути членом "організації, яка діє проти неї", заявив представник Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив 31 грудня, повідомляє Times Of Israel.
"ЮНЕСКО - це орган, який безперервно переписує історію, зокрема стираючи зв'язки євреїв з Єрусалимом. Ним маніпулюють вороги Ізраїлю, і він постійно засуджує єдину єврейську державу", - підкреслив Данон.
Офіційний вихід країн з організації набув чинності опівночі 1 січня 2019 року. Переговори, що тривали наприкінці 2018 року, не дали результатів.
Також, CША офіційно виходять з ЮНЕСКО. Рішення про вихід пов'язане з метою економії коштів та на знак протесту проти антиізраїльської позиції організації.
США будуть залучені в роботу організації як держава-спостерігач.
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