Ізраїль офіційно заявив про вихід з ЮНЕСКО
Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року, - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле, інформує Deutsche Welle.
Зазначимо, що раніше уряд Ізраїлю оголосив, що країна почала процедуру виходу із складу ЮНЕСКО. У Тель-Авіві при цьому назвали "хоробрим і моральним" рішення США, які оголосили про припинення свого членства в організації раніше. Вашингтон вказав на "стурбованість у зв'язку із зростанням заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності фундаментальних реформ і тривалого антиізраїльського крену організації".
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Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.
Як раніше повідомлялося, 21 грудня Генасамблея ООН схвалила резолюцію з рекомендацією до країн-членів організації не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю.
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