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Ізраїль офіційно заявив про вихід з ЮНЕСКО

Рішення набуде чинності 31 грудня 2018 року
Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу.
Ізраїль офіційно заявив про вихід з ЮНЕСКО Фото: Галина Грицишин

Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року, - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле, інформує Deutsche Welle.

Зазначимо, що раніше уряд Ізраїлю оголосив, що країна почала процедуру виходу із складу ЮНЕСКО. У Тель-Авіві при цьому назвали "хоробрим і моральним" рішення США, які оголосили про припинення свого членства в організації раніше. Вашингтон вказав на "стурбованість у зв'язку із зростанням заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності фундаментальних реформ і тривалого антиізраїльського крену організації".

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Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

ЄС заявив, що не буде змінювати своєї позиції щодо Єрусалиму.

Як раніше повідомлялося, 21 грудня Генасамблея ООН схвалила резолюцію з рекомендацією до країн-членів організації не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю.

 

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30 12 2017 10:42
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