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Ізраїль підтримав ідею створення курдської держави

Курди виступають за створення власної держави з кінця Першої світової війни і розпаду Османської імперії
Ізраїль підтримує прагнення курдського народу створити власну державу.
Ізраїль підтримав ідею створення курдської держави Фото:politeka.net

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Агентство Reuters пояснює позицію Ізраїлю: там розглядають етнічну групу курдів, представники якої проживають в Іраку, Туреччині, Сирії та Ірані, як буфер у відносинах із арабами.

Напередодні лідер іракського курдського парламенту Масуд Барзані заявив, що наполягатиме на проведенні референдуму 25 вересня, попри те, що в Багдаді говорять про його незаконність.

Представники західних країн стурбовані тим, що плебісцит у самопроголошеному іракському Курдистані, до якого також входить нафтове місто Кіркук, може відвернути увагу від боротьби з бойовиками джихадистського угруповання "Ісламська держава".

Нетаньяху зауважив, що Робочу партію Курдистану (Туреччина) Ізраїль вважає терористичним угрупуванням. Тут позиція Ізраїлю збігається із позицією Туреччини, США і Європейського союзу.

Водночас один із представників ізраїльського військового командування заявив минулого тижня, що особисто він не вважає РПК терористами.

Нетаньяху висловив свою підтримку курдам ще в 2014 році. Його висловлювання сьогодні можна розглядати як більш конкретний доказ підтримки Ізраїлем державотворення курдів.

Малоймовірно, що нова заява розтопить лід у Багдаді, який не має дипломатичних відносин із Ізраїлем і підтримує близькі стосунки з Іраном.

Сусіди Іраку - Туреччина, Іран і Сирія - виступають проти курдського референдуму за суверенітет, побоюючись зростання сепаратистських настроїв серед курдів, що живуть на своїй території.

Курди виступають за створення власної держави з кінця Першої світової війни і розпаду Османської імперії.

Нагадаємо, наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

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13 09 2017 15:57
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