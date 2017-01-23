Ізраїль підтримує територіальну цілісність України, але не санкції проти Росії, - посол
"Це не той захід, який може призвести до вирішення конфлікту. У нас з Росією підтримуються добрі стосунки. Ми на сто відсотків підтримуємо цілісність України, але в той же час ми не можемо ставити під загрозу наші відносини з Росією", - сказав Бєлоцерковські, повідомляє ЛІГА.net.
Посол також додав, що з Росією дипломатичний шлях вирішення конфлікту ще не вичерпаний. Коментуючи питання ведення торгівлі ізраїльськими компаніями з Кримом, він заявив, що ізраїльський уряд не може вказувати безпосередньо приватним компаніям, вести торгівлю з Кримом чи ні.
Водночас ізраїльська влада попереджає про те, що ведучи торгівлю з Кримом, ці компанії зазнають певного ризику, оскільки за українським законодавством вони вчиняють злочин.
"У нас чітка позиція щодо Криму - ми підтримуємо територіальну цілісність України. Наше завдання - довести до їхнього відома, що це карається. Ми не даємо рекомендацій приватним компаніям", - зазначив Бєлоцерковські.
Також він відмовився коментувати можливість продажу Ізраїлем безпілотників Збройним Силам України і назвав безпідставними чутками інформацію про те, що такі безпілотники нібито були у протилежної сторони конфлікту на Донбасі.
"Ми не поставляли безпілотники протилежній стороні, ні офіційно, ні неофіційно", - сказав посол.
Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, якого в понеділок обрали на новий річний термін, заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації РФ.
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