Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ізраїль планує вийти з ЮНЕСКО слідом за США

За словами прем'єра Нетаньяху, ЮНЕСКО стала "театром абсурду"
Ізраїль планує розпочати процедуру виходу з ЮНЕСКО після того, як про припинення членства в організації заявили США.
Ізраїль планує вийти з ЮНЕСКО слідом за США Фото:politeka.net

Нетаньяху підтримав рішення США вийти з організації, охарактеризувавши його як "сміливе і моральне".

"Це сміливе і моральне рішення, тому що ЮНЕСКО стала театром абсурду. Замість збереження історії вона спотворює її", - повідомляє Haaretz, посилаючись на повідомленні прес-служби прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху.

Як повідомляв iPress.ua, 12 жовтня Сполучені Штати заявили про припинення членства в ЮНЕСКО. Рішення про вихід з організації набуде чинності 31 грудня 2018 року.

Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова вже висловила жаль у зв'язку з рішенням США.

ЮНЕСКО - спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. На даний момент в організацію входять 195 держав-членів. Всі вони, окрім Ліхтенштейну, є членами ООН.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 19:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.