Ізраїль планує вийти з ЮНЕСКО слідом за США
Нетаньяху підтримав рішення США вийти з організації, охарактеризувавши його як "сміливе і моральне".
"Це сміливе і моральне рішення, тому що ЮНЕСКО стала театром абсурду. Замість збереження історії вона спотворює її", - повідомляє Haaretz, посилаючись на повідомленні прес-служби прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху.
Як повідомляв iPress.ua, 12 жовтня Сполучені Штати заявили про припинення членства в ЮНЕСКО. Рішення про вихід з організації набуде чинності 31 грудня 2018 року.
Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова вже висловила жаль у зв'язку з рішенням США.
ЮНЕСКО - спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. На даний момент в організацію входять 195 держав-членів. Всі вони, окрім Ліхтенштейну, є членами ООН.
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