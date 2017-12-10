Ізраїль планує вийти з ЮНЕСКО слідом за США

Ізраїль планує розпочати процедуру виходу з ЮНЕСКО після того, як про припинення членства в організації заявили США.

Нетаньяху підтримав рішення США вийти з організації, охарактеризувавши його як "сміливе і моральне".

"Це сміливе і моральне рішення, тому що ЮНЕСКО стала театром абсурду. Замість збереження історії вона спотворює її", - повідомляє Haaretz, посилаючись на повідомленні прес-служби прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху.

Як повідомляв iPress.ua, 12 жовтня Сполучені Штати заявили про припинення членства в ЮНЕСКО. Рішення про вихід з організації набуде чинності 31 грудня 2018 року.

Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова вже висловила жаль у зв'язку з рішенням США.

ЮНЕСКО - спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. На даний момент в організацію входять 195 держав-членів. Всі вони, окрім Ліхтенштейну, є членами ООН.