Ізраїль планує закуповувати українську яловичину
Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє Міністерство аграрної політики.
За її словами, ізраїльські партнери готові допомагати із отримання сертифікати кошерності і з вирішенням інших питань.
"Ізраїльська сторона зацікавлена в довгостроковій співпраці, тому ця тема може бути цікавою для тих виробників і переробників, хто тільки збирається інвестувати у виробництво яловичини в Україні", - зазначила Трофімцева.
Повідомляється, що найближчим часом до України завітають інспектори з Ізраїлю з метою поновлення імпорту яєць.
Нагадаємо, у січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
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