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Ізраїль планує закуповувати українську яловичину

Зокрема, найближчим часом до України завітають інспектори з Ізраїлю з метою поновлення імпорту яєць
Ізраїль готовий купувати українську яловичину і пропонує розпочати з 2,5 тис тонн щомісяця.
Ізраїль планує закуповувати українську яловичину Фото: vidomosti-ua.com

Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє Міністерство аграрної політики.

За її словами, ізраїльські партнери готові допомагати із отримання сертифікати кошерності і з вирішенням інших питань. 

"Ізраїльська сторона зацікавлена в довгостроковій співпраці, тому ця тема може бути цікавою для тих виробників і переробників, хто тільки збирається інвестувати у виробництво яловичини в Україні", - зазначила Трофімцева.

Повідомляється, що найближчим часом до України завітають  інспектори з Ізраїлю з метою поновлення імпорту яєць.

Нагадаємо, у січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

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03 04 2017 08:55
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