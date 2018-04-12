Ізраїль почав військову операцію на кордоні з Ліваном
Операцію проводять спільно командування Північного округу, армійська розвідка, бойові інженерні підрозділи й Управління розвитку озброєнь та інфраструктури, повідомляє місцевий "9 канал" з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.
Підготовка до неї тривала протягом чотирьох останніх років. Зокрема, план захисту північного кордону країни включає у себе зміцнення і розширення будівництва прикордонних загороджень, а також виявлення тунелів.
"Тільки після того, як підготовка була повністю завершена, і створилися необхідні політичні умови, почалася реалізація цієї операції. За її проведення відповідає командувач Північним округом генерал-майор Йоель Стрик", - підкреслюється у повідомленні.
При цьому додається, що операція "Північний щит" має виключно оборонний характер.
"Прокладання "Хезболлою" транскордонних тунелів на кордоні з Ізраїлем є грубим порушенням ізраїльського суверенітету. Це також черговий доказ того, що "Хезболла" грубим чином порушує відразу кілька резолюцій ООН, і в першу чергу - резолюцію Ради безпеки ООН 1701 від серпня 2006 року, яка визначила умови припинення вогню і поклала край Другій ліванській війні", - наголошується у повідомленні.
Крім цього ізраїльська армія стверджує, що угруповання активно діє у селах на півдні Лівану і зміцнює там свою інфраструктуру, що не тільки завдає шкоди цій державі, але і ставить під удар ліванських громадян.
"Армія приведена в бойову готовність на півночі країни, на місці розгорнуті додаткові сили на той випадок, якщо "Хезболла" вирішить що-небудь зробити. Ряд районів в прикордонній зоні оголошено закритою військовою зоною", - резюмується в повідомленні.
При цьому "9 канал" зазначає, що для жителів півночі Ізраїлю поки немає якихось особливих вказівок у зв'язку із проведенням військової операції "Північний щит".
Нагадаємо, що уряди країн Європейського Союзу прийняли рішення оголосити бойове крило радикальної шиїтської організації Хезболла (Ліван) терористичною організацією.
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