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Ізраїль починає нове будівництво в Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Радбезу ООН

Тель-Авів пішов на принцип у питанні Східного Єрусалиму
Муніципалітет Єрусалима має намір розпочати нове будівництво на спірних територіях у Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Ради Безпеки ООН.
Ізраїль починає нове будівництво в Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Радбезу ООН Фото: globalaffairspress.com

Єрусалимський комітет з планування вже 28 грудня обговорить нове будівництво понад 600 поселень у східній частині міста. Про це пише Reuters.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

 

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