БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЯкщо Організація об'єднаних націй не змінить ставлення до Ізраїлю, країна може припинити фінансування міжнародної організації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль погрожує припинити фінансування ООН
Заступник голови МЗС заявила, що ООН упереджено ставиться до Ізраїлю
Фото: timesofisrael.com
Про це заявила заступник міністра закордонних справ країни Ципі Хотовелі, повідомляє Times Of Israel.
За словами Хотовелі, це питання буде обговорюватися під час візиту в Ізраїль генсека ООН Антоніу Гутерреша.
"Ми прагнемо до різкої зміни того, як ООН ставиться до Ізраїлю. Настав час поставити питання прямо", – сказала Хотовелі.
Заступник голови МЗС зазначила, що якщо ООН не змінить свою поведінку, то "втратить підтримку та фінансування з боку Ізраїлю та інших країн".
"Це не просто погроза", – заявила Хотовелі.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав скасувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).
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