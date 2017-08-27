Ізраїль погрожує припинити фінансування ООН

Заступник голови МЗС заявила, що ООН упереджено ставиться до Ізраїлю

Якщо Організація об'єднаних націй не змінить ставлення до Ізраїлю, країна може припинити фінансування міжнародної організації.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ країни Ципі Хотовелі, повідомляє Times Of Israel.

За словами Хотовелі, це питання буде обговорюватися під час візиту в Ізраїль генсека ООН Антоніу Гутерреша.

"Ми прагнемо до різкої зміни того, як ООН ставиться до Ізраїлю. Настав час поставити питання прямо", – сказала Хотовелі.

Заступник голови МЗС зазначила, що якщо ООН не змінить свою поведінку, то "втратить підтримку та фінансування з боку Ізраїлю та інших країн".

"Це не просто погроза", – заявила Хотовелі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав скасувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).