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Ізраїль проти угоди про перемир'я на південному заході Сирії

У Тель-Авіві переконані, що ця угода увічнює іранську присутність у Сирії
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль виступає проти угоди Росії і США з приводу перемир'я на південному заході Сирії через зміцнення позицій Ірану в регіоні.
Ізраїль проти угоди про перемир Фото:politeka.net

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz, пише "РБК-Україна".

Глава уряду Ізраїлю зробив цю заяву під час прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ізраїль виступає проти угоди про припинення вогню на півдні Сирії, яку досягли США і РФ, оскільки вона увічнює іранську присутність у цій країні", – йдеться в повідомленні.

Як повідомило виданню джерело в дипломатичних колах, Тель-Авів "усвідомлює намір Ірану" істотно розширити свою присутність у Сирії. Іран, за словами співрозмовника видання, зацікавлений не лише у відправці своїх радників до Сирії, але й в розміщенні в цій країні своїх збройних сил, зокрема у створенні авіабази для іранських літаків і військово-морської бази для флоту.

"Це вже змінює картину в регіоні в порівнянні з тим, що там (у Сирії) було досі", – сказав чиновник.

Нагадаємо, угоду про перемир'я на південному заході Сирії досягнуто в результаті переговорів Росії і США 7 липня 2017 року. Тоді в переговорах також брали участь Ізраїль та Йорданія.

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16 07 2017 22:45
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