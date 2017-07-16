Ізраїль проти угоди про перемир'я на південному заході Сирії
Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz, пише "РБК-Україна".
Глава уряду Ізраїлю зробив цю заяву під час прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Ізраїль виступає проти угоди про припинення вогню на півдні Сирії, яку досягли США і РФ, оскільки вона увічнює іранську присутність у цій країні", – йдеться в повідомленні.
Як повідомило виданню джерело в дипломатичних колах, Тель-Авів "усвідомлює намір Ірану" істотно розширити свою присутність у Сирії. Іран, за словами співрозмовника видання, зацікавлений не лише у відправці своїх радників до Сирії, але й в розміщенні в цій країні своїх збройних сил, зокрема у створенні авіабази для іранських літаків і військово-морської бази для флоту.
"Це вже змінює картину в регіоні в порівнянні з тим, що там (у Сирії) було досі", – сказав чиновник.
Нагадаємо, угоду про перемир'я на південному заході Сирії досягнуто в результаті переговорів Росії і США 7 липня 2017 року. Тоді в переговорах також брали участь Ізраїль та Йорданія.
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