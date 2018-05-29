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Ізраїль проводить військову операцію в секторі Газа

Авіація розбомбила три військові бази угруповань "Ісламський джихад" і "Хамас".
Ізраїль у відповідь на мінометний обстріл з території сектора Газа завдав ударів по цілях у цьому палестинському регіоні.
Ізраїль проводить військову операцію в секторі Газа Ізраїль, 24 липня 2014 року. Ізраїльська армія здійснює авіаудари по сектору Гази. Наземна операція ізраїльської армії проти бойовиків з ХАМАСу розпочалася 17 липня. Фото: АFР

Ізраїльська авіація розбомбила три військові бази угруповань "Ісламський джихад" і " Хамас", повідомили палестинські радикали у вівторок, 29 травня, повідомляє  DW. Про жертви не повідомляється.

Ізраїльська армія у Twitter підтвердила, що зараз у секторі Газа проводиться військова операція.

Раніше ізраїльська армія повідомила, що палестинці випустили по Ізраїлю щонайменше 28 мінометних снарядів, більшість із яких нейтралізувала система ППО "Залізний купол". 

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.

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29 05 2018 17:30
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