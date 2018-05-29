Ізраїль проводить військову операцію в секторі Газа
Ізраїльська авіація розбомбила три військові бази угруповань "Ісламський джихад" і " Хамас", повідомили палестинські радикали у вівторок, 29 травня, повідомляє DW. Про жертви не повідомляється.
Ізраїльська армія у Twitter підтвердила, що зараз у секторі Газа проводиться військова операція.
Раніше ізраїльська армія повідомила, що палестинці випустили по Ізраїлю щонайменше 28 мінометних снарядів, більшість із яких нейтралізувала система ППО "Залізний купол".
Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.
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