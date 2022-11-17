Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України – ЗМІ

Ізраїль під тиском США погодився профінансувати закупівлю "стратегічного обладнання" для України на мільйони доларів.

Про це повідомляє Haaretz.

Видання з посиланням на західні дипломатичні джерела повідомило, що високопоставлені політики та силовики Ізраїлю погодилися розширити допомогу для України, а не обмежуватись лише гуманітарною допомогою після прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що обладнання буде передано через країну НАТО, яка постачає зброю Україні. Також повідомляється, що фінансування "стратегічного обладнання" було разовим. Рішення про те, чи продовжувати його, як вимагають Штати, залишиться за наступним урядом.

Окрім того, Haaretz пише, що в останні місяці Єрусалим погодився дозволити країнам НАТО, таким як Британія, передавати Україні системи озброєння, які включають оптико-електронне обладнання та системи управління вогнем, що вироблені ізраїльськими компаніями.

До того ж, за даними американських джерел, Ізраїль таємно допомагає Україні у сфері розвідки.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль став частіше відмовляти у в’їзді українцям.